شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية توقع اتفاقيتي تمويل مرابحة بقيمة 1.5 مليار ريال مع الأهلي والبلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع اتفاقيتي تمويل مرابحة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن اتفاقية التمويل الأولى موقعة مع بنك البلاد بما لا يتجاوز750 مليون ريال، فيما وقعت الشركة الاتفاقية الثاني مع البنك الأهلي التجاري بما لا يتجاوز750 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل 36 شهر.

ونوهت الشركة إلى أن توقيع الاتفاقية تم لتوفير مصدر سيولة نقدية احتياطي للشركة، بما يسمح لها بسحب السيولة المطلوبة حسب الحاجة.

وتستهدف الشركة من التمويل دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية عند الحاجة.

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هذا وتهدف الاتفاقية إلى توفير مصدر احتياطي مرن وعند الطلب للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات رأس المال العامل، وهو ما يحقق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الإحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وقالت الشركة، إن الاتفاقية تعكس جودة التصنيف الائتماني للشركة وثقة الجهات الممولة في قدرات الشركة ومركزها المالي بالإضافة إلى قوة قطاع الخدمات الأرضية في المملكة.

وللاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف على الشركة، ستقوم الشركة بمراجعة احتياجات رأس المال العامل لمدة ستة أشهر مستقبلية بشكل شهري، وستنحصر استفادة الشركة من هذه الاتفاقية فقط عند الحاجة في تغطية احتياجات رأس المال العامل لدعم العمليات التشغيلية بناء على هذه المراجعة.

يُذكر أن الخدمات الأرضية حققت صافي خسائر بلغ 197.9 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 123.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبدها للخسائر خلال الربع الثاني إلى إيقاف غالبية الرحلات نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي جائحة كوفيد-19 باستثناء رحلات الإجلاء وعودة حركة الطيران الداخلية في بداية شهر يونيو بما لا يتجاوز 18% من حجم عمليات التشغيل قبل الجائحة - والذي كان له تأثير مباشر على توقف غالبية عمليات الشركة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 83% (بمبلغ 532.9 مليون ريال).