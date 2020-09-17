شكرا لقرائتكم خبر عن جرير للتسويق تفتتح معرضاً جديداً بالرياض باستثمارات 130 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق، يوم أمس الأربعاء، عن افتتاحها معرضاً جديداً على طريق خريص بحي النهضة بمدينة الرياض، بحجم استثمارات يبلغ 130 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مساحة المعرض (3996) متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، ويبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 59% من إجمالي الموظفين.
وبحسب البيان، يتضمن المعرض مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية تبلغ (4556) متر مربع مابين معارض ومكاتب.
وأشارت الشركة، إلى أن هذا المعرض يعتبر ثالث معرض يتم إفتتاحه منذ بداية عام 2020، ويعد المعرض الثاني والخمسون لمكتبة جرير في المملكة، والثاني والستون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.
وتتوقع الشركة أن يبدأ ظهورالأثر المالي لهذا المعرض إعتباراً من الربع الثالث من العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 208.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 169.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 460.1 مليون، مقابل أرباح بلغت 402.8 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.
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