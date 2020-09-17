شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، ويكبح الخسائر الانخفاض الغير متوقع فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب البيانات الأسبوعية لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.8% إلى مستوي 39.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.17$، وسجل أعلى مستوي عند 40.27$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي 41.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.35$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 4.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 40.32$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.0% ، وسجلت مستوي 42.42$ للبرميل الأعلى منذ 7 أيلول/سبتمبر.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 أيلول/سبتمبر، فى سابع انخفاض أسبوعي فى غضون أخر شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 496 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وزاد إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 900 ألف برميل يوميا ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى حوالي 10.9 مليون برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، بفضل إعادة ضخ الإمدادات بشكل طبيعي من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة أعاصير وعواصف.