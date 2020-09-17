شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الارتفاع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، بعدما قلص اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي من مخاوف تباطؤ تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 93.59 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.14 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد استيعاب الأسواق نتائج اجتماع السياسة النقدية الأمريكية.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ، مع التعهد بالحفاظ على هذا النطاق حتى عام 2023 على الأقل.

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واشترط المركزي الأمريكي تعديل هذا النطاق بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة، مع التأكيد على تحمل على الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي من الركود الذي توقعه فى حزيران/يونيو الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل تطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا ،وارتفاع حالات الإصابة بالمرض مجددا فى العديد من الولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.825 مليون فى الأسبوع المنتهي 12 أيلول/سبتمبر من 0.884 مليون الأسبوع الأسبق.