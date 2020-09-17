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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 5 جلسات بعد استيعاب الأسواق تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، وبعد استيعاب أسواق المال العالمية ، تعهد البنك الفيدرالي الاتحادي على أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة خلال السنوات القليلة المقبلة.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 373.15 نقطة ، مع استمرار الصعود الواسع فى أسهم قطاع التجزئة بعد نتائج أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الثاني.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.8% ، فى ظل التوجهات الجديدة للسياسة النقدية الأمريكية.
أبقي البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.25% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق، وتعهد بالإبقاء على هذا النطاق حتى عام 2023.
وأكد المركزي الأمريكي الالتزام بالسياسة النقدية الحالية حتى يصل سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة ، مع التأكيد على تحمل الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.75% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.7% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5%.
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