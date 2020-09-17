شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد أكثر من 1% بفعل ارتفاع الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الذهب أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,936.87$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,958.93$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,960.91$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا هامشيا قرابة 0.2% ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,973.51$ للأونصة ، فى ظل تقييم المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا الصعود بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي عززت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

تماشيا مع التوقعات أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ، مع التعهد بالحفاظ على هذا النطاق حتى عام 2023 على الأقل بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة ، مع التأكيد على تحمل على الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي من الركود الذي توقعه فى حزيران/يونيو الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,247.57 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 29 تموز/يوليو الماضي.