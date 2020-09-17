شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.76% بما يعادل 0.67 نقطة ليستقر على سعر 88.38 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 83.52، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 93.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد