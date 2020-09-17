شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.35% بما يعادل 2.68 نقطة ليستقر على سعر 200.68 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 212.12، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 193.67.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه