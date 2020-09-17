شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود الانخفاض – تحليل – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت ذاته تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -3.95 نقطة ليستقر على سعر 281.63 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 292.51 استعداداً لمهاجمته. Advertisements الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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