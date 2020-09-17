شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل محاط بالعلامات الإيجابية - تحليل – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 1.70 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 170.00 دولار.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 165.24، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد