شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 0.15 نقطة ليستقر على سعر 19.41 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.70، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.21 استعداداً لمهاجمته.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد