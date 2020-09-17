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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام قبيل قرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب ارتفاع العملة الأمريكية بعد انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.2901$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2966 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2973$.
حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مستويات التضخم فى المملكة المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفضل ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة.
توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء تحسن النمو الاقتصادي فى البلاد ،بعد الركود الذي توقعه فى حزيران/يونيو الماضي ،والناجم عن جائحة فيروس كورونا ، مع التعهد بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل ، بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف ، مع تحمل الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون مستهدف 2%.
يعلن البنك المركزي البريطاني بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش قرارات السياسة النقدية فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة تطورات الاقتصاد الملكي ، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.10% ،وبرنامج شراء الأصول عند 745 مليار جنيه إسترليني.
من المرجح أن يشير البنك إلى أنه يستعد لضخ المزيد من التحفيز فى الاقتصاد البريطاني المتضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا ، الأمر الذي المتوقع أن يوسع الخسائر الحالية للعملة الملكية مقابل سلة من العملات العالمية.
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