شكرا لقرائتكم خبر عن "سبیماكو الدوائیة" تعلن عن التصفية الاختيارية لشركة تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة "سبیماكو الدوائیة" عن صدور قرار الشركاء في شركة الوطن العربیة للصناعات الدوائیة "شركة تابعة ذات مسؤولیة محدودة"، بالتصفیة الاختیاریة للشركة اعتباراً من أمس الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، بموجب قرار الشركاء في التاریخ نفسه.

وأشارت سبیماكو، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إلى أنه لا یوجد أثر مالي من تصفیة شركة الوطن فارما حیث إن الشركة لم تبدأ نشاطھا التجاري،

وبحسب البيان، تم احتساب نتائج الشركة المالیة للسنوات السابقة وحتى تاریخ التصفیة ضمن القوائم المالیة الموحدة لمجموعة سبیماكو الدوائیة.

يُشار إلى أن نشاط شركة الوطن فارما ھو صناعة مستحضرات التجمیل وصناعة المواد الدوائیة المستخدمة في صنع الأدویة، علماً بأن الشركة لم تبدأ نشاطھا التجاري بعد.

Advertisements

وسبق وأن أعلنت الشركة، خلال عام 2018، عن زیادة رأس مال شركة الوطن فارما من 100 ملیون ﷼ إلى 150 ملیون ﷼ لغرض زیادة أنشطة الشركة، ودخول شریك ثالث في الشركة، إلا أنه لم تكتمل اجراءات زیادة رأس المال في وزارة التجارة لعدم اكتمال المستندات النظامیة المتعلقة بدخول الشریك الثالث.

وقالت سبیماكو الدوائیة -والتي تمتلك حصة قدرھا 100% في شركة الوطن العربیة للصناعات الدوائیة- إنها ستقوم بتصنیع بعض منتجات شركة الوطن فارما من خلال مصنع الشركة في منطقة القصیم.