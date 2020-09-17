شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية بعد محاولة كسر دعم القناة الصاعدة، ولا زلنا ننتظر تأكيد موقف السعر بالنسبة لهذا المستوى لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك والضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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