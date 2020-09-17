شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي مؤقت هذا الصباح ليكسر مستوى 42.17 لكنه يعود للتداول فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو مستويات 43.00 ثم 43.84 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 42.17 والأهم فوق 41.14.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.84

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد