شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً الآن بشكل قوي ويبدأ محاولات تخطي حاجز 40.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مناطق 41.85 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 39.05 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.70 والمقاومة 41.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد