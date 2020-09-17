شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي ليهاجم مستوى 26.90، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن تأكيد كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 25.06 بشكل رئيسي، بينما ننتظر استئناف التداولات الإيجابية بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك للتوجه نحو مستويات 28.90 ثم 29.80 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد