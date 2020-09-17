شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من الدعم المحوري 1934.86 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتخطي المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول عند 1967.90، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 2008.80، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1934.86 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي