شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية بعد الاقتراب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار دفع التداولات للانخفاض مجدداً وكسر 1.2890 لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا السلبي الرئيسي عند 1.2705.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3000 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.