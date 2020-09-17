شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية بعد الاقتراب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار دفع التداولات للانخفاض مجدداً وكسر 1.2890 لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا السلبي الرئيسي عند 1.2705.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3000 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط