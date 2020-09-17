شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد الوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا السلبي المنتظر عند 1.1720، ليتجه نحو رحلة تعافي محتملة في حال تماسك المستوى المذكور أمام الضغط السلبي، ونتوقع زيارة مناطق 1.1900 خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية بشكل أدق، بانتظار اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة 1.1900 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 1.2011 مبدئياً، بينما كسر الدعم 1.1720 سيفتح باب امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1540 كهدف رئيسي تالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي