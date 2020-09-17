الاقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد توقعات اقتصادية قوية من المركزى الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.

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وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى الاثنين بالمئة المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5 بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 946.10 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2367.49 دولار للأوقية.

 

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