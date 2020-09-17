شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطرح مناقصة لشراء نحو 420 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون اليوم الخميس إن المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في السعودية، طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 420 ألف طن من علف الشعير الحيواني.
والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 18 سبتمبر.
وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، إنها اشترت 725 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية تطرحها.
بلغ متوسط سعر شراء الشعير 211.43 دولار للطن، وفقا لبيان صدر عن المؤسسة.
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