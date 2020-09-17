شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الأهداف السلبية- تحليل - 17-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس للضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لهجوم سلبي قوي مسجلا بذلك العديد من الأهداف بملامسته لمستوى 123.30.
نتوقع حاليا تشكيل مستوى 124.20 لحاجز إضافي ليؤكد بدوره محاولة استئناف السعر للهجوم السلبي, وبتذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سينجح بتجميع العزم السلبي الإضافي لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 122.75 و 122.25 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 122.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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