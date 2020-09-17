الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي-تحليل - 17-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي دون الحاجز الأولي المتمركز عند 136.65 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لموجات هابطة جديدة بهدف الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز حاليا عند 134.80 و 133.68 على التوالي.
محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع قد يجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين اكتسابه لعزم سلبي جديد ليؤكد فرص الوصول نحو المحطات المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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