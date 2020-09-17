شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 17-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين الصاعد بالرغم من تشكيله مؤخرا لتذبذب جانبي حول مستوى 945.00 لنعتمد بتوقعنا على ثبات الدعم الاولي المستقر عند 915.00.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 980.00 وليفتح ذلك الباب أمام تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1040.00 و 1100.05 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 920.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد