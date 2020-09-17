شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفقد عزمه الايجابي– تحليل -17-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس بإنهاء تداولات يوم أمس بتشكيله لموجه سلبية مؤقتة متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك نظرا لخروجه من مستوى تشبع الشراء, نود التذكير بأهمية ثبات دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 2.9720 ليؤكد بثباته الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.1200 خلال الفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9750 و 3.0800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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