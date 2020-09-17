شكرا لقرائتكم خبر عن "سالك السعودية" ترفع حصتها في "منيرفا الغذائية" لـ 33.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83%، وذلك في إطار مساهمة شركة "سالك" في تحقيق المستهدفات المناطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وتستهلك المملكة 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70%، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت شركة "سالك" قد بدأت عملياتها عام 2012 وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.

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وأكد سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي لـ"سالك" في أبريل الماضي، أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لا تواجه مشاكل مؤثرة في الإمدادات، موضحا أن جائحة كورونا وتداعياتها تسببت في بعض الآثار التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة، في بعض الدول التي تستثمر فيها الشركة بقطاعات الزراعة، نظراً لإجراءات الحجر المنزلي، وتفشي الأوبئة.

وتعد "منيرفا فودز" واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية وثاني أكبر مصدر في البرازيل، إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم، كما تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية.

تأسست شركة "منيرفا فودز" البرازيلية عام 1992وتدير 25 مصنعا للسلخ في أميركا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.