شكرا لقرائتكم خبر عن عقد بـ 757 مليون ريال لتوسعة مرافق مياه مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة مرافق للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، عقداً مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بقيمة تبلغ 757.5 مليون ريال لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي "IWTP8" للمرحلة الرابعة في مدينة الجبيل الصناعية. وبموجب الاتفاقية فهذه التوسعة ستمكن المحطة من معالجة مياه الصرف الصناعي بـ 125000 متر مكعب يومياً من النفايات السائلة إضافةً لسعتها الحالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". والاتفاقية تؤكد سعي الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتقديم خدمات عالية المستوى تفي بمتطلبات النمو في المشاريع الصناعية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها 2030 . يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وشركة صدارة للكيميائيات "صدارة"وقعت في يوليو الماضي اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية لمدة 25 عامًا حيث تشملُ رحلتين يوميًّا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقد بـ 757 مليون ريال لتوسعة مرافق مياه مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.