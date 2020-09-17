شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة واردات الأدوية ترتفع 72% بميناء الملك عبد الله في ثمانية أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن ميناء الملك عبدالله من مناولة حاويات واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة ملحوظة بلغت 72% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وأتاح الميناء الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص للمستوردين على مدار الساعة دون أي معوقات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من الجمارك السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وحرس الحدود، وعدد من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفعّل الميناء العمليات الإلكترونية خلال مدة تقليل الاحتكاك المباشر والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وحدد الإجراءات اللازمة لتجنب ذلك واستمرارية عمليات السفن دون مخاطر , حيث يقوم الوكلاء الملاحيون بإرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة قبل وصول السفينة بــ 24 ساعة لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي اللازمة وتطبيق إجراءات الوقاية في حال الضرورة.

وصُنّف ميناء الملك عبدالله كأسرع موانئ الحاويات نمواً ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية وتبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 6,5 ملايين حاوية قياسية- 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها للمصدرين والمستوردين.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح في فبراير الماضي ، ميناء الملك عبدالله في رابغ على ساحل البحر الأحمر الذي يعد ثاني أكبر موانئ الحاويات في السعودية.