شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة" تعيد تشغيل شركة خدمات المعتمرين بعد إعادة هيكلتها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه جرى إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة.
وأوضحت أن هذا القرار جاء مع إجراء بعض التنظيمات التي تساعد على تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للسادة العملاء.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستوقف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر "مكة" تعيد تشغيل شركة خدمات المعتمرين بعد إعادة هيكلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.