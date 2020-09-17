شكرا لقرائتكم خبر عن "تصفية" تبيع مخطط "جوهرة المطار" في السعودية بملياري ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" السعودية بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

وبحسب بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن المخطط يمتد على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916).

وينقسم المخطط إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا، مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويقع مخطط "جوهرة المطار" غرب مدينة الدمام، وعلى مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي.

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ويقترب المخطط من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية بمدينة الدمام.

يشار إلى أن اللجنة أعلنت في أغسطس الماضي عن نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم.