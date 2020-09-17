شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت اسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 17-9-2020 في السوق المحلى بحسب ما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

Advertisements

وكان تقرير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أكد ، أن معامل المعهد قامت بفحص 15 ألفا و836 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير حتى 13 سبتمبر 2020 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا ، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة ، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وقال تقرير صحة الحيوان، إن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 11928 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.