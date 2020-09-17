شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت أتوبيسات وميكروباص بـ31 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الواردات المصرية من الوحدات الكاملة للأتوبيسات والميكروباص والميني باص بشكل ملحوظ في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت الواردات نحو 31 مليون و388 ألف دولار، مقابل 15 مليون و454 ألف دولار في شهر يونيه من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و680 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الاستثمارية بلغ نحو 521 مليون و765 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 898 مليون و465 ألف دولار في يونيه من عام 2019، بتراجع بلغ 376 مليون و700 مليون دولار.

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ومن أهم الواردات من السلع الاستثمارية كانت التقاوي والبذور بقيمة 5 ملايين و147 ألف دولار في يونيه الماضي، يليها المحركات بقيمة 12 مليون و589 ألف دولار، ثم واردات المصاعد والروافع والبلدوزارات بقيمة 12 مليون و619 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.