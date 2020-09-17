الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس، ويبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليخترق مستوى 0.9105 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.9192 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر مستويات 0.9095 ثم 0.9060 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9192
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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