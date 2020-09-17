شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليار دولار تدفقات الاتحاد الأوروبى الاستثمارية إلى مصر بالربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الربع الثاني من العام 2019/2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات نحو 3.1 مليار دولار، بنسبة 63.3% من إجمالي قيمة التدفقات الاستثمارية للداخل خلال الفترة المذكورة، وذلك مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاتحاد الأوربي يعتبر أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات إلى مصر، يليها حجم تدفقات الدول العربية وبلغت قيمتها 1.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، بنسبة بلغت 22.4% من إجمالي التدفقات خلال الفترة المذكورة، مقابل 900 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي المناظر 2018/2019.

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أما بالنسبة لتدفقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمارية إلى مصر، فقد تراجعت بشكل طفيف، حيث بلغت نحو 300 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، بنسبة 6.1% من إجمالي التدفقات الداخلة إلى مصر، مقابل 500 مليون دولار في الربع المناظر من العام 2018/2019، وأخيرا بلغت قيمة تدفقات الاستثمار لدول العالم الأخرى نحو 400 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام المالي 18/19.

ويحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه باعتباره أحد أكبر مصادر التدفقات الاستثمارية منذ فترة طويلة، بالرجوع إلى البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.