شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 6.8% مقابل 7.5% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.7%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 111.0 ألف مقابل ارتفاع بنحو 119.2 ألف والتي عدلت من ارتفاع بنحو 114.7 ألف في تموز/يوليو، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 40.0 ألف.

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