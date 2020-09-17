شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الثاني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 12.2% مقابل نمو بنسبة 1.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 12.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني اتساع الانكماش إلى 12.4% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابق للربع الأول، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش 13.3%.