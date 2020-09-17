شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ليضغط على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى –عند 0.7275- سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.6964، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لاستئناف الارتفاع وزيارة مستوى 0.7413 مبدئياً.
لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.7275 ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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