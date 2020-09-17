شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليتخطى هدفنا الأول 42.17 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 43.00.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي 43.00 سيدفع السعر إلى 43.84 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 42.17 والأهم فوق 41.14.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.84
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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