شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 40.00 ووجد مقاومة قوية هناك، ليجري اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 41.85.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 39.05 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.70 والمقاومة 41.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.