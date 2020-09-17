شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 40.00 ووجد مقاومة قوية هناك، ليجري اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 41.85.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 39.05 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.70 والمقاومة 41.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد