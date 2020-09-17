شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لأرضية الدعم المحورية 26.90 الآن ويحافظ على ثباته فوقها، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو مستويات 28.90 ثم 29.80 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 26.90 سيوقف الاتجاه الصاعد المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو مستوى 25.06 كهدف سلبي رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد