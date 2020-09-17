شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب صعوبة في تخطي مستوى 1967.90 الذي شكّل مقاومة قوية أمام الموجة الصاعدة، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1934.86، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيقود السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتحول نحو الانخفاض.
وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً بشرط الثبات فوق 1934.86، مع التذكير بأن اختراق 1967.90 مطلوب لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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