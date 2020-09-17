شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3362.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3110 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3170 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد