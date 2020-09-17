الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من كسر مستوى 105.20 والثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مستوى 103.65 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 105.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.40 والمقاومة 105.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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