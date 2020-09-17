شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3000 وارتد هبوطاً من هناك بعد أن وجد مقاومة قوية عند هذا المستوى، ليقترب من اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأن تشكّل نموذج علم استمراري هابط سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، وكسر مستوى 1.2890 سيدفع السعر نحو مستوى 1.2705 كهدف سلبي رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3000 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط