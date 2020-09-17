شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.1840 ويندفع هبوطاً ليتجه نحو هدفنا السلبي المتوقع عند 1.1720، ليتم تفعيل سيناريو التصحيح الهابط على المدى اللحظي، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيسبب مزيد من الانخفاض ويفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1540 كمحطة تصحيحية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1840 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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