نسيج يجني أرباحه – تحليل صباحي – 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم نسيج (1213) انخفاضاً في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يبدأ بتصرف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.85% بما يعادل -1.00 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.90، ليستهدف مستوى القماومة المحوري 22.84. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.90 ومستوى المقاومة 21.66.

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