شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) للجلسة الثانية على التوالي، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 15.97، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.18% بما يعادل -0.50 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وليحاول أيضاً تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط ميل.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 15.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.09.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.38 ومستوى المقاومة 16.40.