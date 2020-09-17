شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يكسر سلسلة مكاسبه – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) للمرة الأولي منذ 13 جلسة متتالية ارتفع فيها السهم، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -0.20 نقطة، ليجني السهم أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.74، ليستهدف مستوى المقاومة 11.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.74 ومستوى المقاومة 11.12.