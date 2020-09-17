شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تصديرى الصناعات الهندسية يؤكد على اهتمام الحكومة بدعم التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بالاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

وقال الصياد لـ"الخليج 365"، إن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بدعم التصدير، والدكتور مصطفى مدبولى والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة لديهم حرص كبير على الاستماع إلى مطالب القطاع الصناعى والتصديرى، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى، أن المجتمع التصديرى يميل إلى الدعم النقدى وليس العينى فى برنامج دعم الصادرات، لافتا إلى أهمية تحديد فترة يمكن للشركات أن تحصل فيها على مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات، وكذلك ضرورة زيادة دعم للشحن إلى أفريقيا وذلك لأهمية هذا السوق بالنسبة للصادرات المصرية.

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وأشار إلى أن تكاليف الشحن تؤثر على إجمالى سعر المنتجات المصدرة، لذلك لابد من معاملة أفريقيا بشكل خاص لما لها من أهمية، ولابد من التعامل مع أفريقيا بتقسيمها إلى 4 أجزاء كل مكان له طريقة تعامل وذلك بسبب اختلافات القارة السمراء.

وأكد رئيس المجلس التصديرى، ضرورة أن يتم تفعيل اتفاقيات التجارة الخارجية لمصر، فهناك بعض الاتفاقات غير مفعلة على أرض الواقع، لافتا إلى أهمية أن يتم السعى إلى عمل اتفاقية بين مصر ودول غرب افريقيا على غرار الكوميسا.

وأوضح أن استراتيجية المجلس خلال الفترة القادمة تستهدف بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لجذب استثمارات جديدة للدخول للسوق المصرى بغرض التصدير خاصة فى السلع الاستراتيجية التى يكون فيها قيمة مضافة.